Il Papa annulla l'udienza del mercoledì dopo il ritorno dal Medio Oriente

Papa Leone XIV è rientrato questo pomeriggio in Italia dopo il suo primo viaggio Apostolico durato cinque giorni e che era stato inizialmente organizzato per partecipare alle celebrazioni del 1700mo anniversario del Concilio di Nicea, la prima assise ecumenica della storia, presieduta nel 325 d.c. dall’Imperatore Costantino I. Dopo la tappa in Turchia Leone è stato due giorni in Libano, per una visita che già viene considerata storica.

Al suo rientro il pontefice, parlando con i giornalisti sul volo papale messo a disposizione da Ita per il rientro a Roma ha annunciato che sta pensando ad un viaggio in Algeria, dove la fede e la vicinanza nei confronti dì Sant’Agostino (il Papa appartiene all’ordine degli agostiniani) è molto viva e sentita. Per domani l’udienza generale del mercoledì è annullata, perché il pontefice ha deciso, appena atterrato a Roma, di recarsi direttamente a Castel Gandolfo per 24h di riposo. Solitamente Leone XIV passa la giornata del martedì nella villa dei Papi sui Castelli romani, ma anche da lì solitamente continua a ricevere e tenere udienze private. Per domani, invece, udienze annullate: il Papa si dedicherà solo al riposo e allo sport, praticando il suo amato tennis e nuotando nella piscina riscaldata appena ristrutturata risalente ai tempi di Giovanni Paolo II.