Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì dal tribunale: svolta vicina?

Luigi Frasca 01 dicembre 2025 a

a

a

Svolta vicina per la "famiglia nel bosco"? Il 4 dicembre compariranno in udienza a L'Aquila i genitori dei 3 minorenni ospitati in una casa-famiglia nel vastese (Chieti) su ordinanza del Tribunale dei minori, allontanati da padre e madre perché vivevano isolati nel bosco di Palmoli (Chieti) in una casa ritenuta non adeguata. L'abitazione sarà ristrutturata e nel frattempo la coppia abiterà in un altro casolare non molto distante dalla residenza della famiglia. Ad assistere i genitori in udienza saranno gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, del foro di Chieti. La famiglia ora vive nel casolare offerto da un ristoratore di Ortona in attesa dei lavori di ristrutturazione dello stabile di Palmoli, una delle condizioni primarie per il ricongiungimento familiare.

Famiglia nel bosco, il sì dei genitori che zittisce tutti: che succede ora

Ma non è l'unica pregiudiziale. Nell'ordinanza dei giudici abruzzesi si parla anche della mancanza di relazioni con i coetanei, visto che i tre bambini studiano a casa con i genitori - come previsto anche dalla legge in presenza, però, di valutazioni delle competenze acquisite da parte della scuola - e non frequentano molti altri bambini. Questo e altro sarà valutato nell'udienza del 4 dicembre che potrebbe finalmente chiarire il proseguo della vicenda. Il Tribunale valuterà se le nuove circostanze sono sufficienti per ricongiungere bambini e genitori in una vicenda che divide l'Italia e la politica.