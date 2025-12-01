Emma Bonino ricoverata dopo un malore: "Terapia intensiva". Come sta

Foto: LaPresse

Apprensione per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso nella serata di ieri, domenica 30 novembre, a seguito di un malore. A quanto si apprende da fonti di +Europa, la situazione è ritenuta sotto controllo: la 77enne esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato nella mattinata.

L'ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell'ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, l'inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all'altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle.