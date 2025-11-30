Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio

Foto: Ansa

Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. I corpi presentano ferite verosimilmente di un'arma da taglio. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando i sopralluoghi. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal duplice omicidio all'omicidio-suicidio.

I coniugi erano entrambi italiani. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze.