Shock al corteo: pro-Pal bruciano bandiera Usa e manifesto con Crosetto

Foto: Ansa

Pina Sereni 29 novembre 2025 a

Nel corso del corteo romano contro il riarmo e a sostegno della causa palestinese sono stati dati alle fiamme una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa, Guido Crosetto. In fumo anche uno striscione dove era stato dipinta la frase “non ci arruoliamo”. Molti gli slogan contro la guerra e il servizio militare, e numerosi i cartelli con accuse di complicità in genocidio rivolte alla premier Giorgia Meloni e ai ministri Tajani, Crosetto e Salvini.