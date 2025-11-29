Quattro carabinieri feriti in Brianza, la denuncia del sindacato: "Situazione insostenibile"

Redazione 29 novembre 2025 a

Monza e Brianza. Aggressione shock a Desio: individuo irregolare e recidivo si scaglia con inaudita violenza contro i militari. Per questi motivi è forte lo sdegno del SIM Carabinieri Lombardia e della Segreteria Provinciale di Monza: un’ennesima e gravissima aggressione ai danni dei militari dell’Arma dei Carabinieri, avvenuta ieri, 28 novembre 2025, nel territorio della Compagnia di Desio. I Carabinieri, intervenuti per interrompere un furto in corso, sono stati violentemente assaliti da un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, un individuo già noto e irregolare sul territorio nazionale. L’aggressore ha posto in essere condotte di assoluta e inaccettabile violenza, causando il ferimento di quattro militari. La gravità delle lesioni è massima: l’individuo è arrivato a mordere un Carabiniere e a causare la perdita di un dente a un altro collega. Le prime verifiche sanitarie escludono, fortunatamente, rischi immediati più gravi, ma resta l’estrema serietà e l’indelicatezza dei danni subiti. Il soggetto in questione è lo stesso che, nel mese di settembre, aveva già aggredito altri Carabinieri della medesima Compagnia, provocando fratture e lesioni, venendo arrestato e, successivamente, rimesso in libertà. Il SIM Carabinieri denuncia con assoluta determinazione una situazione divenuta ormai insostenibile: non è accettabile che uomini e donne delle Forze dell’Ordine, pur consapevoli dei rischi del proprio ruolo, continuino a essere esposti a violenze reiterate da parte di soggetti già fermati e segnalati, che tuttavia permangono liberi sul territorio. Ribadiamo con forza la necessità di misure efficaci, tempestive e concrete per tutelare la sicurezza degli operatori e garantire il rispetto delle Istituzioni. Non è più tollerabile che chi manifesta ripetutamente disprezzo per la legge possa mettere a rischio, senza adeguate conseguenze, l’incolumità dei servitori dello Stato e la sicurezza dei cittadini.