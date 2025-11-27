Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: "Viola direttiva Ue su habitat naturale"

Foto: Ansa

Redazione 27 novembre 2025 a

a

a

Violazione delle direttive europee in materia di habitat naturale e mancato parere dell'Art (Autorita' regolazione dei tasporti) sul piano tariffario. Questi i motivi principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto comunicate dalla Corte dei Conti che lo scorso mese di ottobre ha negato il visto e la conseguente registrazione alla delibera del Cipess sul via libera al ponte sullo Stretto di Messina.