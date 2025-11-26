Garlasco, Tg1: Stasi sta per chiedere la revisione del processo. Caso a Brescia come la strage di Erba

Foto: LaPresse

In arrivo una nuova accelerazione nel caso Garlasco. I legali di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, starebbero per presentare istanza di revisione del processo sulla scorta delle nuove indagini della procura di Pavia che vede indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi, all'epoca dei fatti non ancora ventenne. Lo afferma il Tg1, secondo cui sarà cruciale il risultato delle ultime analisi sul materiale genetico sulle unghie della vittima. Secondo quanto trapela, è difficile che emerga un'attribuzione puntuale del Dna, più probabile che l'esame porti a un ambito familiare.

Se questo ambito risulterà quello dei Sempio, i legali di Stasi - Antonio De Rensis e Giada Bocellari - sarebbero intenzionati a fare richiesta di revisione del processo "La stopria è all'inizio, credo che sarà avanzata una richiesta di revisione. COme con la strage di Erba sarà tra trattata dalla Corte di Appello di Brescia", spiega al telegiornale di Rai1 Guido Rispoli, procuratore generale di Brescia.