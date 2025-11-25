Garlasco, Giletti sbotta: "È una follia". Scintille tra De Rensis e Pietracalvina

25 novembre 2025 a

Scintille a Lo Stato delle Cose, la trasmissione condotta da Massimo Giletti lunedì 24 novembre 2025 su Rai 3. Il nodo del contendere è sempre il delitto di Garlasco, con la dialettica scoppiettante che si instaura come di consueto tra l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, e la giornalista Ilenia Petracalvina. Scambio che indispettisce lo stesso conduttore, costretto a intervenire per riportare la calma. Tutto nasce quando si parla del movente del delitto per cui Stasi è stato condannato in via definitiva, mentre la nuova inchiesta vede Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso. Si è parlato del materiale video estremo e vietato ai minori detenuto dal bocconiano come possibile motivo dell’omicidio, ma non vi è mai stata una certezza assoluta. Giletti chiede a De Rensis un commento a riguardo, ma Petracalvina interrompe i due dicendo che la Cassazione ha scritto quale sarebbe il movente. "Ma ho fatto la domanda all’avvocato!", sbotta Giletti con De Rensis che rifila una stoccata: "Io glielo chiedo col massimo rispetto: perché lei, Giletti, non mette un cartonato mio e io me ne vado? Tanto è inutile…".

Il legale poi continua: "L’assenza del movente è una delle più grandi voragini di questo procedimento. Si è cercato in ogni modo di trovarne uno che coinvolgesse Alberto, ma non c’è. Io credo che questa nuova indagine potrà risolvere il problema, il movente è importante".

La giornalista in studio ribatte che la Cassazione parla di un problema interpersonale tra Alberto e Chiara, anche se il movente vero e proprio "non è stato stabilito". De Rensis si inserisce nel discorso e lei lo ripaga con la stessa moneta: "Posso concludere? Adesso il cartonato lo metto io".

Chiara "avrebbe potuto intercettare delle informazioni dal computer del fidanzato che hanno a che fare con delle immagini in una cartella", afferma Pietracalvina. "La fidanzata scopre una roba simile e lui la ammazza: a me sembra una follia", osserva Giletti. La parola passa a De Rensis che ritorna sull'immagine evocata in precedenza: "Il cartonato in 10 secondi si permette di dire che parliamo di un movente rimasto sconosciuto. Questo è il pianeta Terra, poi c’è il pianeta Petracalvina che è un’altra cosa". Gli animi si scaldano, Giletti riporta la calma in studio e Umberto Brindani, direttore di Gente anche lui tra gli ospiti, chiosa: "È vero quello che ha detto Ilenia, ma la Cassazione conclude dicendo che il movente non è stato individuato, quindi non c’è". "Il cartonato la ringrazia", osserva l'avvocato di Stasi che si fa trovare pronto all'assist.