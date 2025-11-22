Salvatore Martelli 22 novembre 2025 a

L'Unione delle Comunità ebraiche italiane denuncia Enzo Iacchetti per istigazione all’odio razziale. Le parole del comico e conduttore televisivo a Carta Bianca non sono passate inosservate e settimane dopo gli accaduti, l’Ucei ha deciso di passare ai fatti dopo le sue recenti uscite che lo hanno reso l’idolo dei proPal.

Iacchetti è stato quindi denunciato per le “sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico ribadendo pregiudizi che per millenni hanno alimentato l'antisemitismo” e dovrà adesso risponderne di fronte a un giudice.

La denuncia dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane non si riferisce però solo a ciò che è accaduto in diretta su Rete 4 nel salotto di Bianca Berlinguer e al suo scontro con Eyal Mizrhai, presidente della Federazione Amici di Israele. La decisione infatti arriva a seguito anche di altri duri commenti rilasciati da Iacchetti.

"Il signor Iacchetti ha spesso espresso in modo anche violento le sue critiche allo Stato di Israele e alla sua politica nell’ambito del conflitto israelo-palestinese, arrivando anche a minacciare “fisicamente” un ospite che aveva sul tema opinioni differenti dalle sue – scrive la comunità in una nota – Speravamo che almeno le parole del Papa fossero prese sul serio. Ci sono temi sui quali lo show non può né iniziare né andare avanti".

Una decisione, quella della comunità, chiara e che adesso sta scatenando ulteriori polemiche tra chi difende Iacchetti e chi invece ritiene giusta la decisione dell’Ucei. Tra i primi a intervenire, un altro volto noto della televisione e della comunità ebraica: David Parenzo. Il conduttore La 7 ha infatti rilanciato sul suo profilo X la notizia commentando: “MOLTO BENE, condivido in pieno scelta dell’@ucei_it”.