Maccabi-Virtus, bombe carta e idranti in centro a Bologna

21 novembre 2025

Idranti contro i manifestanti Propal a Bologna, in corteo per protestare per la partita di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv. Sono entrati in azione dopo che il corteo ha a lungo fronteggiato le forze dell'ordine in piano centro, in via Marconi, che erano schierate per evitare l'accesso in via Lame. Ci sono stati lanci di fumogeni, di grossi petardi e una raffica di fumogeni è stata sparata in serie contro gli scudi degli agenti.