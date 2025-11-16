Maltempo: allerta arancione su Liguria ed Emilia-Romagna

Foto: Ansa

Domenica di maltempo su diverse zone del Centro-Nord: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali in Liguria e per rischio idraulico e idrogeologico su settori dell'Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta gialla in Liguria e su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.