Roma: ragazzo caduto da b&b, l'autopsia: "Prima di precipitare violenta colluttazione"

Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati a una violenta colluttazione: questo e' quanto emerge dai risultati preliminari dell'esame autoptico - disposto dai pm di Roma - che e' stato svolto oggi all'Istituto di medicina legale dell'Universita' La Sapienza sul corpo del 27enne morto dopo essere precipitato da un B&B nella zona di Monteverde, a Roma. Per questa vicenda è in stato di arresto il 25enne David Stojanovic. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei diversi testimoni ascoltati: prima della caduta i due stavano litigando anche con spinte sul terrazzo dell'appartamento. Nel corso dell'autopsia sono stati fatti i prelievi per il tossicologico i cui risultati saranno disponibili tra alcune settimane. Anche l'arrestato sara' sottoposto a esami per accertare l'eventuale assunzione di stupefacenti.