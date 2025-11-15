Cadavere di Axenia a Cave, la Procura: "No elementi omicidio"

Pina Sereni 15 novembre 2025 a

a

a

Indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Tivoli, in relazione al ritrovamento del cadavere di Axenia Manoli nel territorio di Cave, alle porte di Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al momento, "non vi sono allo stato elementi che possano far ipotizzare azioni criminose ai danni" della 31enne. La donna aveva denunciato l'ex marito e si era trasferita nel piccolo centro a sud della Capitale proprio per ricostruirsi un'esistenza lontano da quella relazione tossica. Era arrivata due anni fa con i suoi due bambini, di 7 e 11 anni. In una nota la procura di Tivoli spiega che "ha assunto la direzione delle indagini con l'intervento del pm di turno, come avviene in ogni caso simile, e che pertanto le informazioni vengono fornite solo attraverso comunicati ufficiali a firma del procuratore o autorizzati dal Procuratore, come previsto dall'articolo 5 dlvo 106/2006". Allo stato, si precisa, "non vi sono elementi" che possano far pensare a un omicidio o altra azione criminosa. Le indagini sono in corso.