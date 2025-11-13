Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primaria, ok definitivo del Consiglio di Stato

Esplora:
Foto: La Presse

Redazione
  • a
  • a
  • a

“Grazie alla leale collaborazione tra le istituzioni sono state riconosciute la serietà e la qualità delle nostre proposte”, dichiara il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che aggiunge: “Dopo quest’ultimo passaggio, siamo ora in grado di concludere positivamente il percorso del provvedimento e di adottarlo in tempo utile per la sua applicazione. Come previsto, dunque, per il prossimo anno scolastico le nuove Indicazioni nazionali saranno operative. Procediamo con determinazione e impegno nel costruire una scuola di sempre maggiore qualità, con  "programmi" che siano in grado di dare ai giovani le conoscenze e competenze necessarie ad affrontare le sfide del presente consapevoli dello straordinario patrimonio del nostro passato”.

Dai blog