Prezzi benzina, la novità dopo i forti rialzi: il punto sulle medie dei costi dei carburanti
- a
- a
- a
Pausa di riflessione questa mattina sui prezzi dei carburanti alla pompa, dopo i forti rialzi dei giorni scorsi. Quotazione della benzina in lieve rialzo, gasolio in deciso calo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,714 euro/litro (invariato, compagnie 1,722, pompe bianche 1,700), diesel self service a 1,672 euro/litro (invariato, compagnie 1,679, pompe bianche 1,657). Benzina servito a 1,853 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,898, pompe bianche 1,770), diesel servito a 1,809 euro/litro (+1, compagnie 1,853, pompe bianche 1,726). Gpl servito a 0,690 euro/litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,678), metano servito a 1,406 euro/kg (invariato, compagnie 1,418, pompe bianche 1,396), Gnl 1,223 euro/kg (invariato, compagnie 1,222 euro/kg, pompe bianche 1,223 euro/kg).
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 11 novembre
Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,814 euro/litro (servito 2,075), gasolio self service 1,774 euro/litro (servito 2,038), Gpl 0,833 euro/litro, metano 1,499 euro/kg, Gnl 1,280 euro/kg.
Ripartenza positiva per il commissario Ricciardi. Effetto Sinner su Gerry Scotti?