Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 11 novembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 11 novembre 2025.

Ariete

Oggi 11 novembre, 11:11, per la numerologia è un numero associato a saggezza e intuizione e quando capita di vederlo doppio pare che l’universo confermi che si è sulla strada giusta. Oggi l’intuizione è potenziata, e anche l’energia, potreste avere un’illuminazione su una questione legale o qualcosa da risolvere in casa. Con Mercurio retrogrado siete piu impulsivi, contate prima di inviare messaggi di getto e cercate di capire il vostro amore. Marte appassionato.

Toro

Sole e Venere in Scorpione puntano i riflettori sulle relazioni personali e professionali, se c’è qualcosa di non chiarito, sentite la necessità di approfondire, anche faccende di denaro condivise. Nelle coppie stabili è un periodo di verifica emotiva, si creano momenti di contatto profondo. Il vostro modo di amare in questo periodo appartiene più allo Scorpione che a voi. Continua un po’ di confusione nelle finanze, sappiamo che vi agita, ma siete in grado di venirne a capo. Flessibilità.

Gemelli

La Luna in Leone vi mette di buon umore e aiuta la vivacità mentale, meglio così perche ci sono diversi malintesi da chiarire sul lavoro. Mercurio in questo momento non aiuta, semmai soffia sul fuoco e tocca a voi impegnarvi mettendo in campo la vostra apertura mentale, la grande curiosità e rapidità di pensiero per risolvere dissidi e trovare soluzioni creative. Per rallentare la mente ascoltate musica e dedicatevi alla lettura.

Cancro

Siete concentrati sulla vostra sicurezza emotiva e l’armonia interiore, che il buon Giove nel vostro segno protegge e alimenta. La Luna vi fa brillare e l’intuizione vi aiuta nel lavoro e nella vita privata ma a volte vi porta a rimuginare su particolari di scarsa importanza, specie in amore. Concentratevi su quello che il rapporto vi dà, riscaldate l’intimità con piccoli gesti quotidiani. Riscoprite il piacere della lentezza. Lavoro, un colloquio va benissimo.

Leone

Avete l’innata capacita di comandare, di essere un leader affidabile e oggi siete vincenti quanto a idee e iniziative, anche la Luna vi sostiene, ma ascoltate pure la vostra squadra, se ne gioverà l’armonia del vostro ambiente di lavoro e potrebbero presentarsi soluzioni impensabili. Anche in casa, generosi come siete, ascoltate di più le idee del vostro amore, è un segno di fiducia e cementa l’unione.

Vergine

Partiamo da qualche appunto di benessere, praticate la gentilezza verso voi stessi, non siate troppo rigorosi, concedetevi momenti di pausa per rigenerare il corpo e la mente, concedetevi pratiche rilassanti e rigeneranti per neutralizzare l’effetto irritante di Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno contrastanti. In ogni caso buona parte del cielo vi sostiene con fervore e il successo nel lavoro e personale lo conferma.

Bilancia

Un consiglio delle stelle, cercate l’armonia nell’ambiente di lavoro ma non a discapito delle vostre idee. Voi siete abili nel favorire la collaborazione, il raggiungimento degli obiettivi comuni, grazie alla capacità naturale di risolvere le tensioni, siete diplomatici, sapete mediare per buona pace di tutti. Però in questo momento potreste farvi trascinare in direzioni che non vi appartengono, per non contrastare nessuno. Anche in amore.

Scorpione

Al centro della scena, è il momento giusto per fare chiarezza nelle relazioni sentimentali, per chiudere con determinate situazioni ormai consumate e aprire nuovi capitoli. Siete magnetici e appassionati, pronti per un nuovo amore, ma anche per mostrarvi al vostro amore di sempre sotto una luce diversa, trasparente e intima, sensuale e complice. Silenziosamente anche nella professione state lavorando per il vostro successo, il vostro intuito lascia tutti indietro.

Sagittario

Marte vi carica di energia e desiderio di avventura, se siete soli vale la pena di mettersi in circolazione e fare nuove conoscenze, senza esagerare con troppe frequentazioni inutili e superficiali, solo per il piacere di fare colpo. Se siete in coppia invece cercate di essere piu presenti, di ritrovare quel linguaggio intimo e amoroso che forse manca da un po’. Organizzate qualcosa di interessante e insolito, eccitante per entrambi.

Capricorno

Cosa vi preoccupa in amore? Qualche pettegolezzo probabilmente senza fondamento vi ha turbato. Dovete credere in ciò che provate, nel vostro sesto senso, e voi non avete dubbi circa la solidità del vostro rapporto, mostratevi sereni e complici, Venere vi aiuta ad appianare i contrasti, a ricreare l’atmosfera giusta, e voi quando volete siete dolci e profondi. Diversa faccenda per chi è solo, incontri in arrivo. Lavoro in primo piano.

Acquario

Proprio oggi Giove inizia il suo moto retrogrado e frena la vostra continua corsa verso il futuro. Vi sentirete portati a consolidare i progetti già avviati, sospendendo la ricerca di nuove iniziative e collaborazioni. Ora vi conviene definire un programma realistico, un piano d’azione per i prossimi due mesi, concentrandovi anche sui dettagli. Mettete un freno alle richieste degli altri, siete sempre pronti ad aiutare. Coltivate anche le vostre passioni.

Pesci

Una sensazione diffusa di dolcezza vi fa camminare quasi sospesi da terra, tutto vi sembra più nitido, la confusione di qualche tempo fa è solo un ricordo. I rapporti familiari hanno ritrovato il loro baricentro e la spontaneità, il lavoro scorre e non vi mancano le soluzioni necessarie, mentre l’amore è specchio, dolce terapia e destino, ovvero un percorso comune verso la realizzazione di entrambi.