Bergamo, tre morti per uno scontro tra auto sulla tangenziale

Foto: Vigili del Fuoco

09 novembre 2025

E' di 3 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 7 sulla tangenziale sud a Stezzano, in provincia Bergamo. Lo scontro - si legge sul sito online di Bergamo news - e' avvenuto fra due auto e un furgoncino, lungo la Statale 470. Hanno perso la vita un giovane di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Nel sinistro, in cui sono intervenute numerose unita' sanitarie, tre ambulanze e tre automediche, 7 unita' e due mezzi attrezzati dei vigili del fuoco, ci sarebbero altre persone ferite. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.