Toghe rosse, l'ennesimo attacco dell'Anm al governo: "Tempi brutti e il clima sta peggiorando"

Redazione 08 novembre 2025

"Il clima non è bello e sta ulteriormente peggiorando nonostante gli accorati appelli a mantenere una postura civile e un dialogo franco e cordiale". Lo afferma il presidente dell'Anm Cesare Parodi, intervenuto al Comitato direttivo centrale dell'associazione. Un fatto che "mi preoccupa - continua - la preoccupazione è non riuscire a spiegare bene il nostro no, che non è un no ideologico ma ragionato". "Sono tempi veramente brutti - prosegue - perché si rifiuta di ragionare in termini di logica e di sistema". "Secondo un detto africano se piove non è indispensabile cercare rifugio, ma bisogna imparare a ballare sotto la pioggia", conclude.