Lavoro, l'appello del Papa: "Deve essere dignitoso, istituzioni creino opportunità"
Redazione
"Il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creatività dell'individuo e la sua capacità di fare del bene. Pertanto, auspico un impegno collettivo, da parte delle istituzioni e della società civile, per creare valide opportunità occupazionali che offrano stabilità e dignità, assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune". Così Papa Leone XIV durante l'udienza giubilare in piazza San Pietro salutando i partecipanti al Giubileo del mondo del lavoro.