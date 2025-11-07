Garlasco, l'ex procuratore Venditti valuta la denuncia al pm di Pavia

Foto: La Presse







L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti "sta valutando l'ipotesi di presentare una denuncia per falso ideologico" a carico dei titolari del fascicolo in cui e' indagato Andrea Sempio. Lo ha annunciato il suo legale, Domenico Aiello. "E' indubbio che nel capo d'imputazione c'e' una falsa rappresentazione perche' sono indicate due persone in concorso quando la Cassazione ha detto che c'era solo un assassino e una sola persona sulla scena del crimine - spiega Aiello -. Io non sono contrario alla correzione di un errore giudiziario ma quando c'e' questo tipo di errore lo si deve fare tramite la revisione".