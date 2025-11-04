Sgarbi, l'avvocato di Evelina: "Sabrina Colle imputata per grave reato di esportazione illegale di opera d'arte all'estero"

Tommaso Manni 04 novembre 2025 a

“E’ scandaloso continuare a gettare fango sulla mia assistita Evelina Sgarbi nel tentativo di farla passare come una opportunista interessata al denaro, e ignorare volutamente, come ha fatto la signora Groppelli, amabile ma pessima postina, informazioni non smentibili quale ad esempio quella che Sabrina Colle andrà a processo ad Imperia per un reato gravissimo che è quello di esportazione illegale di opera d’arte all’estero. Precisamente a Montecarlo. Mi riferisco al quadro di Valentine de Boulogne del valore di 5 milioni 500 mila euro, reato gravissimo compiuto in concorso con altri. Quanto agli 800 mila euro ventilati da Giovanni Terzi, anche per iscritto con un sacco di altri errori e imprecisioni compresi nomi sbagliati dei figli di Vittorio, e non solo, mi limito a dire che veramente stiamo dando i numeri.

Se Vittorio Sgarbi avesse dato quella cifra alla figlia Evelina Sgarbi vi pare che il Tribunale avrebbe autorizzato un pignoramento presso di terzi di quasi 40 mila euro ? Smettiamola con questa campagna di odio mediatico che è molto pericolosa perche’ puo’ armare la mano di qualche sconsiderato come è accaduto anche il 28 Ottobre fuori dal Tribunale dove son volati strattoni, epiteti, insulti e grida. Smettiamola con il fango gratuito gettato addosso alla figlia di Vittorio Sgarbi rea semplicemente di essersi avvicinata troppo al grande manovratore. Che non e’ certo Vittorio Sgarbi”. Così ha dichiarato il legale di Evelina Sgarbi, Lorenzo Iacobbi, intervenendo da Nuzzi, a Dentro La Notizia su Canale 5