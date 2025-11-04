Consigliere Pd si avventa sul giornalista: "Sputi e insulti", va tutto in onda (video)

Foto: IG Telejato

04 novembre 2025 a

a

a

Bufera in SIcilia. Il giornalista Pino Maniaci ha denunciato l'aggressione da parte del consigliere comunale di Partinico, Gaspare Anzelmo, del Pd. La sua emittente, Telejato, ma pubblicato sui social l'episodio avvenuto mentre il giornalista registrava un servizio: “Il consigliere ha perso il lume della ragione e ha aggredito con le mani, con sputi e insulti Pino Maniaci".

Il post ha scatenato un putiferio. Il locale circolo del Partito Democratico ha pubblicato un comunicato su Anzelmo: "Un raptus, frutto di una violenza verbale e diffamatoria perpetuata nel tempo, non può cancellare anni di lavoro e sacrifici di una persona perbene né infangare il nome di un gruppo", si legge nella nota che esprime solidarietà ad Anzelmo ma allo stesso tempo prende le distanze dal gesto compiuto dal proprio consigliere.

L'Ordine dei giornalisti di Sicilia, si legge in una nota, "condanna fermamente il nuovo episodio di violenza nei confronti di un collega siciliano. Questa volta è toccato a Pino Maniaci essere aggredito fisicamente da un consigliere comunale di Partinico, fra l'altro proprio mentre stava realizzando un servizio per Telejato. Casi del genere dimostrano ancora una volta l'insofferenza di certa politica - e non soltanto - verso la nostra categoria. Situazioni che non possiamo più tollerare, anche perché svincolate da qualsiasi significato che non sia quello di mettere a tacere l'informazione libera".