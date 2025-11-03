Donna accoltellata a Milano, c'è il video dell'aggressore: caccia all'uomo

Foto: Ansa/Ansa

L'avvicinarsi senza apparente fretta a piedi, poi il colpo netto alla schiena con il coltello, e il dietrofront sempre a piedi. L'orrore a Milano inizia intorno alle 9 del mattino, nella centralissima piazza Gae Aulenti, frequentata a ogni ora del giorno tra lavoratori e turisti, ma ancor di più quando inizia la giornata lavorativa degli uffici che si affacciano sulla piazza, tra gli schizzi delle fontanelle e i negozi che aprono le porte. Un uomo, tra i 50 e i 60 anni, brizzolato, segue una donna che si sta recando al lavoro presso la sede di Finlombarda, in piazza Gae Aulenti, quando estrae un coltello da una shopper e la accoltella alla schiena, per poi dileguarsi.

Per terra rimane la donna, A.L.V., 43 anni, con ancora l'arma conficcata nella schiena. La corsa in ospedale e l'operazione condotta dal team del Trauma Center del Niguarda, guidato da Stefania Cimbanassi: due ore di intervento delicato e complicato, con la vittima che è stata colpita alla schiena, riportando danni al torace e all'addome, ma non in pericolo di vita, pur se in prognosi riservata. Immediate sono partite le ricerche dell'aggressore, ripreso dalle immagini della videosorveglianza e diffuse dai carabinieri che indagano sotto il coordinamento della procura. Il video mostra il momento preciso dell'accoltellamento: lui che cammina dietro la vittima, prende il coltello dalla borsa e colpisce, netto, lasciando l'arma nella schiena della 43enne che per un momento rimane come pietrificata e poi si volta.

L'aggressore fa in tempo a fare dietrofront e a sparire dalla vista, sempre a piedi. Si tratta di un uomo di età tra i 50-60 anni, brizzolato con i capelli corti, giacchetta azzurra sportiva con cappuccio, pantaloni sportivi neri, scarpe da ginnastica, zainetto sulle spalle e una busta-shopper verde fosforescente da cui sembra estrarre il coltello. Le indagini partono serrate non solo per capire chi e dove sia l'aggressore ma anche perché abbia accoltellato la donna, che era in Gae Aulenti per iniziare la sua giornata di lavoro presso la società finanziaria di Regione Lombardia "che supporta lo sviluppo economico di imprese, Pa, enti di ricerca e professionisti", come precisa il sito di Finlombarda. Al momento non sembra esserci un movente dietro l'aggressione, ma le indagini sono ancora all'inizio. Intanto la città si è svegliata sotto choc.

"Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Io l'ho vista a terra, c'era una persona accanto a lei e la donna per terra", ha raccontato un testimone che ha visto la 43enne accoltellata, mentre veniva soccorsa e aveva ancora l'arma conficcata nella schiena. "Arrivare alla mattina presto al lavoro e trovarsi davanti una scena simile - afferma - la prima cosa che viene in mente è non si può stare sereni. Questa è una zona di uffici, ma anche per la parte residenziale è abbastanza 'elevato' quindi è strano". "Quando sono arrivato c'erano altre persone intorno a lei che le prestavano soccorso, ho sentito che gridava: 'Aiuto, aiuto'", ha raccontato ancora un testimone. "Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili. Esprimo la mia vicinanza alla signora, vittima di questo gesto di violenza e alla sua famiglia. Ci auguriamo possa riprendersi presto dal trauma e dalle conseguenze di questo evento", ha commentato il sindaco di Milano, Beppe Sala. Attilio Fontana, a nome dell'intera Giunta regionale, ha inoltre espresso "solidarietà e vicinanza" alla 43enne. "Una vicenda che ha turbato tutti noi - spiega Fontana - non solo per il fatto che questa donna fa parte del nostro sistema regionale, ma per le dinamiche che l'hanno caratterizzata".