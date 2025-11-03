Laura Pausini, il pirata che ha investito e ucciso lo zio si è costituito: chi è

Foto: Ansa

03 novembre 2025 a

a

a

Si è presentato presso gli uffici della Polizia Locale di Bologna l'automobilista che ieri ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio paterno della cantante Laura Pausini, travolto mentre era in sella alla sua bici lungo gli stradelli Guelfi alle porte di Bologna. L'uomo, cittadino rumeno-moldavo residente a Rimini, ha dichiarato di essere stato alla guida dell'auto che ha travolto il 78enne. Ha 29 anni. La polizia locale lo ha denunciato in stato di libertà, essendosi presentato spontaneamente e non avendo precedenti penali, e domani verrà inviato tutto al pm che è comunque già informato, visto che la Locale era già sulle sue tracce.

L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Sono in corso ulteriori accertamenti con telecamere e testimoni per una ricostruzione più precisa e più certa.

La vettura, una Opel Astra, era stata ritrovata dai carabinieri a due chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Il proprietario, identificato dalla polizia, aveva dichiarato di non essere stato lui alla guida del mezzo che non era stato rubato.