Separazione delle carriere: nasce il comitato per il "Si'', sarà presieduto dal penalista Caiazza

La Fondazione Luigi Einaudi ha costituito, con un atto notarile, il Comitato 'Si'Separa', che - in vista del referendum che si terra' nel 2026 - sosterra' il "si'' alla riforma sulla separazione delle carriere dei

magistrati. Su proposta del presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, è stato nominato presidente del Comitato l'avvocato Gian Domenico Caiazza, noto penalista ed ex presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane. “Sono lieto di presiedere il Comitato "Si Separa" promosso dalla Fondazione Einaudi - afferma Caiazza - ci attende un compito molto impegnativo: contribuire a

informare i cittadini sui reali contenuti della riforma, contro la costante opera di mistificazione e disinformazione promossa con scientifica determinazione dai sostenitori del "no". Il prestigio e la ricchezza umana e professionale dei componenti del nostro Comitato rendera' questa impresa meno ardua".

Oltre a Caiazza, fanno parte del Comitato Giuseppe Benedetto, Massimiliano Annetta, Alessandro Barbano, Pierluigi Battista, Andrea Bitetto, Luigi Bobbio, Giammarco Brenelli, Andrea Cangini, Carlo Alberto Carnevale Maffe', Anna Paola Concia, Andrea Davola, Ugo De Flaviis, Alessandro De Nicola, Raffaele Della Valle, Antonio Di Pietro, Vincenzo Emanuele, Camillo Piero Falasca, Flavia Fratello, Nicola Galati, Ernesto Galli della Loggia, Ivan Grieco, Matteo Hallissey, Michele Magno, Tiziana Maiolo, Alberto Marchetti, Roberto Marvasi, Ludovico Mazzarolli, Valter Militi, Angela Maria Odescalchi, Vincenzo Palumbo, Emanuela Pistoia, Riccardo Puglisi, Andrea Pruiti Ciarello (tesoriere), Enrico Testa, Piero Tony, Enrico Trantino, Dario Valmori, Claudio Velardi, Sofia Ventura e Nicolo' Zano