"Parenzo nazista", choc per la frase comparsa sui muri della Sapienza. Il conduttore: "Vomitevole"

“Parenzo nazista”. È la scritta comparsa del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma. A segnalarlo il noto conduttore televisivo sulle proprie pagine social.

“Per chi ha avuto una nonna in campo di sterminio – commenta, riportando l’accaduto - è semplicemente vomitevole. Vorrei incontrare gli idioti autori di questo schifo e spiegare loro che cos’è stata la Shoah. Evidentemente hanno le idee confuse”.

La scritta, intanto, è stata fatta cancellare dalla rettrice dell’ateneo Antonello Polimeni, che subito dopo aver chiamato il giornalista si è fatta attivata per far cancellare la frase antisemita. «Grazie di cuore – commenta Parenzo – a lei e a tutta la sua università per la tempestività con cui siete intervenuti. E grazie alla ministra Annamaria Bernini per la solidarietà di questa mattina. È bello sentire le istituzioni del nostro Paese vicine».