Meteo, Giuliacci annuncia un Halloween bagnato: “Peggioramento del tempo”. La previsione

Che tempo c’è da aspettarsi in questi ultimi giorni di ottobre? A fare un quadro della situazione è il meteorologo Mario Giuliacci: “Nella seconda parte della settimana il tempo peggiorerà, con l'arrivo di una perturbazione che, in diverse regioni, renderà utile l'ombrello. Tuttavia, questa fase di maltempo risulterà meno intensa e meno insistente di quanto precedentemente previsto, con la pioggia che non bagnerà tutte le regioni e che, soprattutto, sarà accompagnata da un rischio di fenomeni intensi più contenuto”.

Il colonnello, tramite le colonne del sito meteogiuliacci.it , entra nel dettaglio: “La perturbazione arriverà già nelle prime ore di giovedì 30 ottobre, influenzando così già la mattinata, quando pioverà su Liguria, Lombardia, Nordest, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Tra pomeriggio e sera le piogge insisteranno sulle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord, contrariamente a quanto previsto negli ultimi giorni, il maltempo andrà esaurendosi, con piogge residue per lo più confinate a Liguria, Basso Piemonte e Bassa Lombardia. Anche venerdì il maltempo risulterà meno diffuso di quanto immaginato negli ultimi giorni”. Ed ecco la previsione per Halloween da parte di Giuliacci: “Venerdì 31 ottobre le piogge si concentreranno più che altro su regioni tirreniche ed estremo Sud; al Nord non si può escludere qualche momento piovoso, ma localizzato e di breve durata. Ma attenzione, altre piogge potrebbero poi arrivare nel corso del weekend”.