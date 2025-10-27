Cerca
Piantedosi plaude al Daspo per Hannoun: "Personaggi così sfidano la nostra democrazia"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi torna sul caso di Mohammad Hannoun, il filo Hamas al centro della nostra inchiesta. "Aveva inneggiato, anche con toni molto forti, a situazioni avvenute sia in Medio Oriente sia in altri contesti e inneggiato a situazioni violente. Quindi bene ha fatto il questore a fare questo tipo di provvedimento", afferma commentando il foglio di via nei confronti del giordano.

 

Il titolare del Viminale prosegue spiegando che “personaggi così sfidano la nostra democrazia perché da una parte c'è la libera manifestazione del pensiero, anche quando non è affatto  condivisibile tutto quello che una persona può dire”. Poi avverte: “Nello stesso tempo siamo sempre pronti a valutare quando avverrà il  superamento di un limite che imporrà qualche altro tipo di  provvedimento".

