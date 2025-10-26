Terremoto, sciame sismico ad Avellino e scosse ai Campi Flegrei: la situazione in Campania

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 26 ottobre 2025 a

a

a

Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia nella serata di sabato: la più forte, di magnitudo 4, è stata avvertita anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte non sono emersi particolari danni o criticità, ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si è riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa. Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l'Irpinia a titolo precauzionale.

Dopo il sisma di venerdì alle 13 con epicentro a Grottolella, l'Irpinia è stata attraversata da uno sciame sismico: stavolta la scossa più forte è stata registrata alle 21:49 in località Montefredane, a una profondità di 14 km. Alle 21:59 una seconda scossa di magnitudo 2 con epicentro a Prata di Principato Ultra, a una profondità di 19 chilometri, e alle 22:08 la terza di magnitudo 2,4 a Montefredane, a una profondità di 11 chilometri.

Nuova scossa di terremoto in Irpinia, magnitudo 4.0

45 ANNI DAL TERREMOTO IN IRPINIA

In Irpinia è ancora vivo il ricordo del devastante sisma del 1980, di cui il 23 novembre ricorrerà il 45º anniversario, in cui morirono quasi 3.000 persone. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco. I Centri Operativi Comunali (Coc) sono stati attivati su tutto il territorio provinciale e il Centro di Coordinamento dei Soccorsi, presieduto dal prefetto Rossana Riflesso, si è messo in contatto con il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell’Interno. Ad Avellino è stato attivato un luogo di accoglienza nella scuola di San Tommaso per chi non ha voluto dormire in casa.

IL BRADISISMO DEI CAMPI FLEGREI

Queste scosse non sono di origine tettonica e riguardano le faglie regionali dell'Irpinia; non sono collegate con il Vesuvio o i Campi Flegrei, dove peraltro c'è stata in serata una scossa di magnitudo 3,1. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 00:51 e localizzata a una profondità di 2 km, sono stati Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Sono in seguito state registrate altre lievi scosse nella stessa zona.