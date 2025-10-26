La messa in latino a San Pietro finisce sul New York Times
Letizia Santucci
La messa in latino presieduta nella Basilica di San Pietro ieri dal cardinale Raymond Burke è finita sul New York Times. ''Il permesso papale per la messa in latino a San Pietro dà speranza ai tradizionalisti'', titola il quotidiano statunitense. ''Papa Francesco - ricorda il NYT, parlando delle restrizioni operate da Bergoglio - limitò notevolmente l'uso della tradizionale messa in latino, ritenendo che seminasse divisione. I cattolici tradizionalisti sperano che papa Leone tracci un percorso diverso''.