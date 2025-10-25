Webuild, oltre 3.800 candidature in 24 ore per il Ponte

Foto: La Presse

Luigi Di Capua 25 ottobre 2025

"Sono già 3.850 le candidature" arrivate in poco più di 24 ore dall'annuncio da parte di Webuild dell'avvio della selezione per le prime assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

A quanto si è apprende, il sito ufficiale del gruppo haregistrato "oltre 50.000 accessi da ieri", dato che "testimonia l'enorme interesse" per il progetto, considerato tra i più strategici per il rilancio infrastrutturale del Paese.

La nota stampa diffusa il 24 ottobre ha confermato che è in corso la raccolta di candidature per posizioni per staff e operai destinati ad Eurolink, il consorzio guidato da Webuild

incaricato della realizzazione dell'opera, spiegano le fonti. In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si "accelera" quindi sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un'opera "che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero", sottolineano.