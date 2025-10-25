Minacce choc sul canale Telegram del nostro corrispondente: "Ebrei preparatevi, vi sgozzeremo tutti"

Foto: Ansa/Il Tempo

Giulia Sorrentino 25 ottobre 2025 a

Un messaggio shoccante rivolto al corrispondente degli esteri de Il Tempo: “Avete segnato la vostra condanna a morte. Nei prossimi giorni bruceremo tutte le sinagoghe italiane e l'ambasciata. Ci vediamo il 30 ottobre dietro lo striscione “Israele senza filtri”. Brucerete vivi e vi sgozzo a uno a uno merde inumane”. Sono queste le parole rivolte a Michael Sfaradi, che si occupa di Medio Oriente per il nostro giornale e gestisce con Dario Sanchez il noto canale telegram “Israele senza filtri”, che fa informazione da Israele per controbattere la mala informazione e la propaganda dei media italiani sulla visione che viene data di Israele e della guerra in corso, spesso rilanciando proprio nostri articoli.

Avanti tutta contro l'islamismo radicale, fra i cheerleader della libertà di stampa

Proprio loro hanno deciso di scendere in piazza il 30 ottobre nella manifestazione organizzata dall'associazione 7 ottobre. Parole che preoccupano, soprattutto perché vengono prese di mira sia le sinagoghe che l'ambasciata, in uno dei tanti episodi di violenza antisemita a cui stiamo assistendo. In questo caso, però, non si tratta più solo di odio contro gli ebrei, un fenomeno purtroppo estremamente dilagante, ma di minacce sempre più concrete che mettono a rischio la sicurezza e la serenità di chi professa una determinata fede In Italia e nel mondo.