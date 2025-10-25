Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno in Italia, arriva il foglio di via obbligatorio

Foto: Ansa

Giulia Sorrentino 25 ottobre 2025 a

Mohammad Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno grazie a un foglio di via obbligatorio. Dopo l’inchiesta de Il Tempo che da mesi solleva il caso, arriva un primo risultato. È questa la decisione del Questore del capoluogo lombardo sul giordano Filo Hamas che ha intrattenuto rapporti anche con politici dell’opposizione italiana. Un’opposizione che non si è mai discostata da lui nonostante il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d’America ritenesse che Hannoun, con le sue finte associazioni caritatevoli, finanziasse l’ala militare di Hamas. Noi abbiamo ricostruito i suoi legami, nonostante tentativi di intimidirci e oggi la maggioranza ne chiede l’espulsione. A commentare l’episodio è il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone: “Bene il Daspo ad Hannoun da Milano. Il ministro Piantedosi ora consideri l'espulsione. Siamo stati i primi a presentare un'interrogazione urgente su questo soggetto un personaggio che partecipa a comizi e iniziative delle opposizioni e già sanzionato dagli Stati Uniti, come riportato dagli scoop de Il Tempo, per sapere che cosa abbia fatto in passato in Italia. Quello che è certo è che Hannoun è un filo-terrorista e non puo' piu' rimanere sul nostro territorio". A intervenire anche il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, vice presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi: “Ha fatto bene il Ministero dell'Interno a bloccare Hannoun nell'aeroporto di Linate. Hannoun è uno dei fiancheggiatori di Hamas, un suo sostenitore antisemita. Non capisco come sia possibile che una persona così, che inneggia ad Hamas, debba girare per Milano. Né il sindaco né la giunta hanno mai speso una parola su di lui. Ringrazio la questura e la prefettura che, per fortuna, sono invece intervenuti prontamente. Ci auguriamo che alla decisione di bloccarlo in aeroporto segua quella di espellerlo dall'Italia e di non farlo mai più tornare nella nostra Nazione e a Milano".