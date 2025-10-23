MeteoGiuliacci: "Neve e nubifragi". Quando si apre la porta atlantica

23 ottobre 2025 a

a

a

Dalla prossima settimana si confermerà la tendenza a un periodo più piovoso tra fine ottobre e inizio novembre, causato dalle frequenti correnti fredde in discesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it , lunedì 27 ottobre resteranno piogge residue al Sud, poi tra martedì 28 e mercoledì 29 un temporaneo ritorno dell’alta pressione porterà tempo più stabile e soleggiato.

Quando finisce il maltempo sull'Italia? Dopo una perturbazione ne arriva un'altra

Nella seconda parte della settimana, però, arriverà una nuova perturbazione: la depressione d’Islanda porterà piogge diffuse al Centro-Nord, anche sotto forma di nubifragi, mentre sui rilievi alpini la neve potrà cadere dai 1800-2000 metri in su. L’inizio di novembre sarà ancora instabile, con la “Porta Atlantica” aperta e nuove piogge attese anche nel weekend di Ognissanti.