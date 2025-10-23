MeteoGiuliacci: "Neve e nubifragi". Quando si apre la porta atlantica
Dalla prossima settimana si confermerà la tendenza a un periodo più piovoso tra fine ottobre e inizio novembre, causato dalle frequenti correnti fredde in discesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it, lunedì 27 ottobre resteranno piogge residue al Sud, poi tra martedì 28 e mercoledì 29 un temporaneo ritorno dell’alta pressione porterà tempo più stabile e soleggiato.
Quando finisce il maltempo sull'Italia? Dopo una perturbazione ne arriva un'altra
Nella seconda parte della settimana, però, arriverà una nuova perturbazione: la depressione d’Islanda porterà piogge diffuse al Centro-Nord, anche sotto forma di nubifragi, mentre sui rilievi alpini la neve potrà cadere dai 1800-2000 metri in su. L’inizio di novembre sarà ancora instabile, con la “Porta Atlantica” aperta e nuove piogge attese anche nel weekend di Ognissanti.