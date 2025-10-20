Meteo Giuliacci, sorpresa d'autunno: dove si superano i 30 gradi nel weekend
Che tempo farà martedì 21 ottobre e nei giorni a venire? Il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo spiega che "il ciclone giunto dal medio Atlantico sull'Italia seguita a interessare gran parte della penisola". Ebbene, sono previste piogge su Emilia, Romagna, Triveneto, Friuli-Venezia Giulia, levante ligure e regioni centro-meridionali, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Sul fronte delle temperature sono attesi valori massimi intorno a 16-18° sul nord Italia, 18-21° sulle regioni centrale, 20-22° su quelle meridionali e punti di 23-25° sulle isole maggiori.
Novità anche per il prossimo settimana. Il meteo, spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci, sarà contraddistinto da variabilità. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, infatti, "avremo sbalzi di temperature, sole alternato a nuvolosità. Sulle regioni tirreniche sarà possibile assistere a fenomeni piovosi intensi ma brevi". In questo scenario spicca la Sicilia dove sono attese temperature estive con "massime al di fuori delle medie", ossia sui 28-30°C "ma anche maggiori sulle province di Catania e Siracusa", scrive Elena Rava.