Meteo Giuliacci, sorpresa d'autunno: dove si superano i 30 gradi nel weekend

Che tempo farà martedì 21 ottobre e nei giorni a venire? Il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo spiega che "il ciclone giunto dal medio Atlantico sull'Italia seguita a interessare gran parte della penisola". Ebbene, sono previste piogge su Emilia, Romagna, Triveneto, Friuli-Venezia Giulia, levante ligure e regioni centro-meridionali, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Sul fronte delle temperature sono attesi valori massimi intorno a 16-18° sul nord Italia, 18-21° sulle regioni centrale, 20-22° su quelle meridionali e punti di 23-25° sulle isole maggiori.

