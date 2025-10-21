MeteoGiuliacci, quando finisce il maltempo sull'Italia? Dopo una perturbazione ne arriva un'altra

Foto: Lapresse

Angela Bruni 21 ottobre 2025 a

a

a

Finirà il maltempo che ha colpito l’Italia? A dare un aggiornamento sulle condizioni meteo è il team di MeteoGiuliacci, che fa un punto della situazione: “La perturbazione che sta attraversando l'Italia, nella giornata mercoledì 22 ottobre comincerà ad allontanarsi, ma nel farlo porterà comunque ancora un po' di maltempo al Centro-Sud. Sarà una giornata ancora nel complesso molto nuvolosa e a tratti anche piovosa, soprattutto nelle regioni centrali e del basso versante tirrenico, ma con piogge che in ogni caso non dovrebbero risultare intense o particolarmente insistenti. Quindi – spiegano i meteorologi - una fase di normale maltempo autunnale, senza eccessi”. Ma non è finita qui.

Giuliacci mette in guardia: "Eventi estremi". I giorni del ribaltone

Come si legge sul sito meteogiuliacci.it infatti “maggiori preoccupazioni desta invece un'altra perturbazione che, anche in base alle ultime proiezioni, dovrebbe raggiungere il nostro Paese il giorno successivo. Per giovedì 23 ottobre in effetti è attesa un'altra più intensa perturbazione, che nel corso del giorno porterà piogge diffuse su tutto il Nord e, più giù, anche sulle regioni tirreniche, le zone interne del Centro e la Sardegna. Piogge che potrebbero risultare localmente anche intense, con il rischio quindi di veri e propri nubifragi, specie in Liguria, Lombardia, Venezia e Toscana; piogge accompagnate tra l'altro da nevicate piuttosto copiose sulle zone alpine, sebbene solo a quote elevate. E come se non bastasse, sarà anche una giornata con molto vento in tutto il Centro-Sud e Isole”. Gli esperti in particolare invitano a prestare attenzione a qualsiasi bollettino di allerta diramato dalle autorità: con il brutto tempo non si scherza.