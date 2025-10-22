Garlasco, la bomba su Sempio e la "profezia" di Panicucci: "Siamo vicini..."

Foto: Canale 5

Alice Antico 22 ottobre 2025 a

a

a

Una notizia bomba e una clamorosa svolta nell'indagine su Garlasco e in particolare su Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Il colpo di scena ruota attorno all'elemento centrale della sua difesa: lo scontrino del parcheggio del 13 agosto 2007. La vicenda è stata analizzata in diretta a ‘Mattino 5’, dove la conduttrice Federica Panicucci e l'inviato Emanuele Cante hanno fornito dettagli sulle ultime indiscrezioni, centrando l'attenzione su un nuovo super-testimone che si è presentato spontaneamente in Procura, la cui testimonianza è stata definita "granitica". L'inviato Emanuele Cante ha confermato la portata della notizia: "Buongiorno Federica, è proprio come hai detto una notizia clamorosa perché si è presentato appunto un nuovo soggetto, un nuovo super-testimone che ai Carabinieri di Moscova a Milano avrebbe detto: lo scontrino del 13 agosto 2007 non lo ha fatto Andrea Sempio e nessuno dei suoi familiari. Ha spiegato tutto nel dettaglio, ha raccontato ogni particolare, soprattutto Federica avrebbe documentato quanto stava affermando." Cante ha ribadito che gli investigatori ritengono il soggetto "assai credibile" proprio perché il racconto è "non soltanto un racconto specifico, dettagliato, circostanziato, ma documentato".

Si tratta di una svolta fondamentale, poiché lo scontrino era il più grande alibi di Sempio, ma era anche sempre stato "motivo di discordia e di tante eccezioni presentate da varie parti", soprattutto per i "tempi troppo stretti" di coincidenza con i dati della cella telefonica. Il testimone, grazie alla sua "vicinanza ad Andrea Sempio e sia per la sua capacità di conoscere nel dettaglio i fatti dell'epoca", è ritenuto un soggetto che "avrebbe raccontato la verità".

La conduttrice Federica Panicucci ha sottolineato come la Procura di Pavia stia dimostrando una forte volontà di far luce sul caso, e ha sollevato l'ipotesi che il testimone possa aver fatto altri nomi: "E questo testimone avrebbe raccontato così, dicono le indiscrezioni, anche altri elementi legati alla questione dell'omicidio. Potrebbe aver fatto altri nomi? Potrebbe aver raccontato e citato altri soggetti?".

La Panicucci ha infine suggerito che l'accelerazione improvvisa delle notizie indichi l'imminenza di misure drastiche da parte degli inquirenti, chiudendo con un'ipotesi diretta: "L'avete notato un'accelerazione, un'accelerazione incredibile di notizie, sembra che l'indagine stia veramente andando avanti velocemente, perché?”, e poi la conclusione: “La risposta potrebbe essere perché magari siamo vicini a una svolta, magari siamo vicini a un altro avviso di garanzia, magari siamo vicini a una custodia cautelare".