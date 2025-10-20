Assalto al pullman, fermati tre ultras della Sebastiani Rieti

Foto: Ansa

La Procura di Rieti ha disposto il fermo di indiziato di delitto per tre ultras reatini in relazione all'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman sul quale viaggiavano i tifosi dell'Estra Pistoia. Dalle indagini sono risultate "diversamente coinvolte nell'evento diverse persone"; in particolare, "nei confronti di tre di queste - spiega la Questura del capoluogo laziale - sono emersi gravi indizi di colpevolezza". I tre fermati sono stati condotti nella locale Casa Circondariale.