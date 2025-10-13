Torino, spuntano le scritte antisemite: l'ultimo episodio della vergogna

Gabriele Laganà 13 ottobre 2025 a

Un grave gesto di intolleranza è stato scoperto compiuto nelle scorse ore a Torino. Sulle panchine del Parco del Valentino, grande area verde della città piemontese, sono apparse alcune scritte contro gli ebrei. È quanto ha comunicato in una nota, corredata da fotografie, l’Associazione Marco Pannella di Torino. Le scritte sono state viste da una famiglia di religione ebraica, su alcune panchine del parco vicino al castello, su corso Massimo D’Azeglio. Sono raffigurate alcune stelle di David con la scritta ‘fuck’. L'Associazione Marco Pannella di Torino “ha inviato al Comune e ai carabinieri la segnalazione con la foto che documenta l'ignobile gesto”. Un sciocca e molto discutibile ragazzata o una manifestazione di disprezzo per gli ebrei come conseguenza della drammatica situazione della Striscia di Gaza: ancora non si conosce chi sia il responsabile del gesto di intolleranza.

Solo poche settimane fa , e più precisamente l’8 settembre, una coppia di turisti, lui americano e lei israeliana, era stata aggredita in Strada Nova, all’altezza di Santa Fosca, a Venezia, da un gruppo composto da una decina di uomini di origine nordafricana. Dopo i primi insulti, provenienti soprattutto da un 31enne tunisino, la coppia ha cercato di allontanarsi. Tentativo inutile. I due sono stati inseguiti, circondati e fatti bersaglio di frasi ingiuriose e gesti osceni. Gli sconosciuti avevano anche istigato un rottweiler senza museruola contro gli sventurati. Il 31enne ha, poi, colpito l’uomo con uno schiaffo, fingendo di tendergli la mano. La situazione è degenerata quando una bottiglia di vetro è stata scagliata verso i due: andando in frantumi sull’asfalto, ha ferito in modo lieve la donna a una caviglia. Inevitabilmente l’aggressione ha scosso la comunità ebraica e sollevato forte indignazione in città.