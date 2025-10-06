Bologna, il Viminale vieterà la manifestazione che inneggia al massacro di Hamas
- a
- a
- a
Arriva la decisione del ministero dell’interno che vieterà, per rischi di ordine pubblico, la manifestazione del 7 ottobre indetta a Bologna dai Giovani palestinesi italiani (GPI), che inneggiava a quanto avvenuto il giorno del massacro per mano di Hamas: «Solidarietà incondizionata al popolo palestinese e alla sua resistenza, lotta al sionismo per una Palestina libera dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo», si leggeva a corredo del manifesto. E anche qui viene riportata la classica frase “dal fiume al mare” che fa riferimento alla distruzione di Israele e del suo popolo. Ovviamente, se dovessero cambiare i termini, e trattarsi di una manifestazione pacifica, se ne discuterà. Ma al momento si tratta di una decisione fondamentale e centrale che esprime la posizione chiara del Governo Meloni e del titolare del Viminale Matteo Piantedosi contro chi sostiene o supporta gruppi terroristici come Hamas.
Due anni dal 7 ottobre tra striscioni, insulti e minacce agli ebrei