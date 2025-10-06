Bologna, ProPal in piazza per il 7 ottobre. Il prefetto: "Manifestazione vietata"

Foto: LaPresse

06 ottobre 2025 a

a

a

Sarà vietata la manifestazione ProPal organizzata dai Giovani palestinesi e prevista per martedì 7 ottobre, alle 19.30 in piazza Nettuno a Bologna, in coincidenza con l'anniversario dell'attacco di Hamas del 2023, in cui furono uccisi circa 1.200 israeliani. Lo ha annunciato il prefetto bolognese Enrico Ricci, a margine della cerimonia in ricordo di Primo Zecchi, vittima della banda della Uno Bianca. "Il provvedimento di divieto è in corso di notifica - ha dichiarato Ricci - La manifestazione verrà assolutamente vietata".

Due anni dal 7 ottobre tra striscioni, insulti e minacce agli ebrei

La decisione è motivata dal rischio di tensioni e disordini, anche in relazione ai recenti episodi di guerriglia urbana verificatisi in citta'. Il corteo, convocato con lo slogan "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese", non era stato preannunciato alla Questura, elemento che ha contribuito al divieto. Le autorita' temono possibili scontri e l'acuirsi di un clima di contrapposizione e odio politico, a un anno esatto dagli attacchi di Hamas che segnarono l'inizio del conflitto tuttora in corso a Gaza.