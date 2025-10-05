Il giallo della "marea" umana a Piazza San Giovanni, l'ex fotografo: "Palloncini rossi e gazebo, lo scatto di Repubblica non è di ieri"

Foto: Instagram Francesco Fotia

Nessun dubbio sul fatto che la manifestazione di Piazza San Giovanni sia stata partecipata, ma spunta un giallo su uno scatto pubblicato questa mattina dal quotidiano La Repubblica. Secondo un ex fotoreporter del quotidiano, Alessandro Serrano, la foto della "marea" o meglio del "milione" per dire "no al genocidio" non sarebbe stata scattata ieri all'evento per la Palestina, ma durante una precedente iniziativa della Cgil. "Lo notate - spiega Francesco Fotia, attraverso una storia Instagram in cui menziona il suo collega - dai palloncini rossi, dai gazebo montati sulla sinistra della basilica e dall'assenza di bandiere".