Il cardinale Pizzaballa affonda la Flotilla: "Non porta nulla alla gente di Gaza"

«Avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza» anche perché questa operazione politica e soprattutto mediatica «non porta nulla alla gente di Gaza, non cambia la situazione a Gaza decisamente». Ad affermarlo è il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, intervistato in serata da Mario Calabresi nel podcast dell’ex direttore de La Stampa e La Repubblica.

Il porporato, già considerato tra i principali papabili nel recente Conclave, spera «che tutto si concluda nel modo più pacifico possibile» e auspica anche «che si possa tornare a parlare meno della Flotilla più di quello che sta realmente accadendo a Gaza». Ma la vera e propria bastonata per i croceristi della Flotilla arriva subito dopo: «col dovuto rispetto per gli attivisti e per le loro buone intenzioni, sia ben chiaro, avrei evitato questo confronto con le autorità israeliane». Il cardinale Pizzaballa era stato coinvolto dal governo italiano per la proposta di un corridoio umanitario per fare arrivare a Gaza gli aiuti umanitari trasportati a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Secondo il piano già predisposto e organizzato nel dettaglio le imbarcazioni avrebbero dovuto fermarsi a Cipro e da lì avrebbero raggiunto Gaza, passando dal porto israeliano di Ashdod, con la collaborazione proprio del Patriarcato latino ma la richiesta è stata rifiutata dagli organizzatori della Flotilla.

Il cardinale Patriarca ha poi aggiunto di avere «come l’impressione che il dramma di Gaza abbia tirato fuori una coscienza di dignità che stava dentro alle persone o nella coscienza comune, insomma ha risvegliato qualcosa che è un aspetto positivo, è emersa indignazione ma anche un desiderio di dentro che magari non si sapeva che c’era». «Vedo tanta partecipazione che è una cosa positiva», ha concluso Pizzaballa ma evidenziando che «forse viene espressa anche in maniera troppo negativa, c’è troppo scontro. Invece bisognerebbe dargli anche un’espressione più positiva».