Papa Leone parla per la prima volta del caso Becciu: "Il processo deve andare avanti"

Foto: LaPresse

Francesco Capozza 30 settembre 2025 a

a

a

Papa Leone XIV ha parlato per la prima volta da quando è pontefice del processo d’appello per la compravendita dell’ormai famigerato palazzo di Sloane Avenue a Londra che vede coinvolto, tra gli altri imputati, il cardinale Angelo Becciu. Prevost lo ha fatto stasera uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, dove si era recato nella serata di lunedì per trascorrere le sue ormai consuete 24 ore di riposo, con la giornata del martedì priva di udienze.

Uno dei cronisti che lo attendevano fuori dai cancelli della villa ha chiesto al Papa cosa ne pensasse del processo che si sta celebrando nel Tribunale vaticano e che per la prima volta nella storia recente vede coinvolto un porporato. Leone, senza alcuna titubanza o segno di fastidio per una domanda certamente delicata e spinosa, ha risposto con fermezza: «il processo deve andare avanti nel suo livello giudiziario e io non ho alcuna intenzione d’interferire».

Non solo, il pontefice ha anche aggiunto che «ci sono i giudici, persone preparate…e gli avvocati della difesa…» per poi infilarsi nella macchina che lo avrebbe riportato a Roma. Da queste brevi ma significative parole di Prevost si possono evincere immediatamente due novità, che sono poi anche la vera notizia. La prima: questo Papa non intende interferire nel processo, come ripetutamente fatto dal suo diretto predecessore anche con atti legislativi a processo di primo grado in corso ed evidentemente non sta nemmeno prendendo in considerazione l’ipotesi di graziare il cardinale Becciu (il quale, peraltro, ha sempre rifiutato l’ipotesi). La seconda: nessun accenno al promotore di giustizia Alessandro Diddi, ma solo ai giudici e agli avvocati della difesa. Un segnale importante, quest’ultimo, rivolto a tutti quelli che già immaginavano Papa Leone imporre la sua volontà ai quattro cardinali della Cassazione vaticana chiamati a decidere sulla richiesta di ricusazione avanzata dalle varie difese nei confronti di Diddi.