Mons. Filippo Iannone è il nuovo prefetto del dicastero per i Vescovi

Leone XIV ha finalmente nominato il nuovo prefetto del Dicastero per i Vescovi. Si tratta dell’italiano, anzi, del napoletanissimo monsignor Filippo Iannone. Iannone, finora prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, succede direttamente a Robert Francis Prevost, che al momento della sua elezione al pontificato, lo scorso 8 maggio, era appunto a capo dell’importantissimo “ministero” che seleziona i vescovi per le diocesi di tutto il mondo. Nei mesi scorsi in Vaticano si erano rincorse numerose voci su vari possibili candidati che avrebbero potuto prendere il posto in precedenza occupato dal pontefice ed uno su tutti era quello più accreditato: Luis Antonio Tagle, il cardinale filippino ritenuto uno dei maggiori papabili nel recente Conclave.

La scelta di Papa Leone è invece ricaduta su un italiano, coltissimo e apprezzatissimo esperto di diritto canonico, a dimostrazione del fatto che il nuovo pontefice studia attentamente, e si prende tutto il tempo che ritiene opportuno, i profili dei possibili candidati per incarichi di peso. In effetti, una vacatio di quasi cinque mesi per uno dei dicasteri più importanti della Curia romana aveva suscitato chiacchiericcio tra le Sacre Mura, anche perché solitamente quando un nuovo Papa viene eletto nel momento in cui ricopre una carica di rilievo, sia essa curiale o diocesana, tende a nominare velocemente il proprio subentrante. Leone XIV si conferma quindi riflessivo ma al contempo fermissimo nelle sue scelte e, a quanto pare, difficilmente influenzabile.

Classe 1957, monsignor Filippo Iannone fu nominato Vescovo ausiliare di Napoli nel 2001 da Giovanni Paolo II. Dal 2012 al 2017 è stato Vicegerente della Diocesi di Roma per poi approdare, prima come Segretario e poi come Presidente, al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Nel 2022 era invece stato nominato da Papa Francesco Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi. Prenderà possesso del nuovo prestigiosissimo incarico il prossimo 15 ottobre.