Garlasco, bomba Tg1. Indagato l'ex procuratore Venditti: "Corrotto per scagionare Sempio"

"Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi". A scriverlo è il profilo Facebook del Tg1. Da questa mattina all’alba numerose perquisizioni sono in corso nelle abitazioni dell’ex Procuratore di Pavia Mario Venditti, in quelle di alcuni familiari di Andrea Sempio, e di due ex carabinieri in forza nel 2017, anno in cui Venditti archiviò l’indagine su Sempio, nella procura di Pavia, dicono i social del telegiornale di Rai1 direttto da Gian Marco Chiocci.

"Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l'ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio", si legge ancora nei post che fotografano un'accelerazione clamorosa nelle indagini.