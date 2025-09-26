Donna travolta in auto, l'indagato era stato denunciato per stalking

Rosa Scognamiglio 26 settembre 2025 a

Si tinge di giallo la morte di Simona Bortoletto, la donna di 34 anni travolta e uccisa da una Smart in località Isola Sacra, a Fiumicino, attorno alle ore 20 di martedì 23 settembre. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di un 30enne, Cristiano M., amico della vittima. Tuttavia, come anticipa l’Ansa, gli investigatori hanno disposto ulteriori verifiche. Secondo quanto sarebbe emerso da alcune testimonianze, la Bortoletto e l’investitore avrebbero avuto una discussione quella sera. Circostanza che ha indotto gli inquirenti a valutare l'ipotesi del femminicidio.

L’incidente stradale

Martedì sera, Simona e l’amico avevano cenato insieme. Dopodiché la donna si è incamminata verso casa con il figlioletto di 8 anni. Arrivata all’altezza di via Redipuglia, la 34enne è stata centrata in pieno da una Smart e trascinata sull’asfalto per diversi metri.. L'uomo che era alla guida della vettura, si è fermato e ha allertato subito i soccorsi. Purtroppo, però, per la giovane mamma non c’è stato nulla da fare. Mentre il bambino, per fortuna, è rimasto illeso.

L’investitore positivo all’alcol test

L’investitore è risultato positivo all’alcol test. Dai successivi accertamenti investigativi è emerso che, da circa un anno e mezzo, l’uomo indossava il braccialetto elettronico. La misura gli sarebbe stata imposta dopo che la ex compagna lo aveva denunciato per stalking. Stando a quanto apprende LaPresse da fonti investigative, nei prossimi giorni il 30enne potrebbe essere convocato dagli inquirenti per essere nuovamente ascoltato nell’ambito dell’inchiesta relativa al drammatico incidente stradale.

Il legale dell’indagato: “Rapporti sereni tra i due”

“I rapporti tra i due erano sereni. Nomineremo un nostro consulente in vista dell’autopsia di Simona Bortoletti, che sarà eseguita il prossimo lunedì”, ha spiegato l’avvocato Mario Mangazzo, legale dell’indagato. Intanto la procura avrebbe disposto una serie di verifiche sulle telecamere presenti in zona e sui cellulari in uso al 30enne e alla vittima.