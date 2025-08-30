Incidenti, pedoni ad Ardea: un morto e un ferito. Schianto fatale per un motociclista alla Pisana

30 agosto 2025 a

Due gravi incidenti sulle strade della provincia di Roma. Nel primo pomeriggio ad Ardea, litorale romano, un uomo alla guida di un'auto ha travolto due pedoni che si trovano sul bordo della strada. Il bilancio è di un morto e di un ferito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Ardea che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'incidente è avvenuto a Tor San Lorenzo, Ardea, in via Monti Santa Lucia. Uno dei pedoni investiti è morto sul colpo mentre l'altro è rimasto ferito gravemente e trasportato in elicottero in ospedale. L'automobilista si è fermato sul posto.

Sangue sulle strade anche alla Pisana. Incidente mortale in via San Giovanni Eudes, all'incrocio con via degli Antamoro. Un motociclista ha perso la vita in uno scontro con un'auto. Sul posto la polizia locale del gruppo Monteverde. L'incidente ha coinvolto una Smart e una moto Bmw: il motociclista, italiano di 63 anni, è morto mentre il conducente dell'auto, un 38enne, è rimasto ferito e trasportato all'ospedale San Camillo. Per i rilievi del caso da parte degli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.