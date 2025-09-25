Roma, studio legale preso di mira: minacce e insulti antisemiti contro l'avvocato ebreo Alex Luzon

Foto: Il Tempo

Giulia Sorrentino 25 settembre 2025 a

a

a

Il clima di odio che attanaglia il nostro Paese sta raggiungendo vette insostenibili. Le vittime sono molto spesso ebrei cui vengono addossate le colpe di quanto avviene a Gaza, come successo oggi a Roma, dove è stata vandalizzata la sede di un noto studio legale e commerciale. Hanno staccato la targa con scritto «Luzon & Partners», scrivendo all’avvocato ebreo Alex Luzon, che ricopre anche il ruolo di consigliere della Comunità Ebraica, «boia» e «guardarti le spalle». Un atto commentato dall’ambasciatore israeliano Jonathan Peled come «vile e inaccettabile. Nessuna giustificazione, nessuna indifferenza: l’antisemitismo va condannato sempre, senza ambiguità». Un clima che preoccupa, soprattutto alla vigilia del 7 ottobre e delle violente manifestazioni avvenute in tutta Italia.